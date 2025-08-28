Çernobil’in radyoaktif topraklarında yasa dışı tarım skandalı

Ukrayna savcıları, 1986 Çernobil nükleer felaketinin ardından radyoaktif topraklarda yasa dışı tarım yapıp ürünleri sattıkları iddiasıyla bazı yetkililer ve iş insanları hakkında soruşturma başlattı.

RADYOAKTİF TOPRAKTA AYÇİÇEĞİ EKİLDİ

Olay, başkent Kiev’in kuzeybatısındaki Zhytomyr bölgesinde ortaya çıktı. İddialara göre, bir köy muhtarı, bir arazi ölçümcüsü ve dört özel şirket yöneticisi, 1.790 hektarlık radyoaktif alanda ayçiçeği yetiştirmek için anlaşmalar yaptı ve ürünleri ekmek fabrikalarına sattı.

360 TON ÜRÜN PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Savcılık, söz konusu faaliyetler kapsamında 6.6 milyon Grivna değerinde (yaklaşık 6.5 milyon TL) 360 ton ayçiçeğinin hem iç piyasada satıldığını hem de bölge dışına ihraç edildiğini açıkladı. Bu faaliyet nedeniyle devletin yaklaşık 102 bin euro zarara uğradığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERE ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR

Soruşturma kapsamında şüphelilere görev suistimali, radyasyon güvenliği kurallarını ihlal, mal ve para zimmeti ile kara para aklama suçlamaları yöneltildi. Mahkemeler, şüphelilerin mal varlığına el koyma ve önleyici tedbirleri değerlendiriyor.

TARİHİN EN KÖTÜ NÜKLEER KAZASI: ÇERNOBİL

26 Nisan 1986’da gerçekleşen Çernobil felaketi, tarihin en kötü nükleer kazası olarak kayıtlara geçti. Reaktör patlaması Ukrayna, Belarus ve çevre bölgelere radyoaktif madde yayarken, 350 bin kişi tahliye edildi ve binlerce kişi radyasyona bağlı kanser ve diğer hastalıklara yakalandı.