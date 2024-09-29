Cevad Zarif: İsrail'e tepki uygun zamanda verilecek Beyrut'u vurarak İran'ın desteklediği Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail'i tehdit eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, gerekli tepkinin İran'ın tercihine göre verileceğini söyledi.

AA

İsrail'in Beyrut saldırıları ve Hizbullah lideri Hasan Narallah'ın ölümü dünyanın gündeminde.

Orta Doğu'da gerilimin arttığı süreçte İran'ın tepkisi ise merak konusu.

Konu hakkında açıklama İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'ten geldi.

"İRAN'IN TERCİHLERİNE GÖRE TEPKİ VERİLİECEK"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende bir gazetecinin İran'ın İsrail'e muhtemel tepkisine ilişkin sorusu üzerine Zarif, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)