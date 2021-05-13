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    Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Filistin halkına destek

    Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin halkının Ramazan Bayramı kutlayarak, "Filistin halkı temiz ve kutsal Kudüs'te işgal ve gaspa karşı direniyor" dedi.
    • AA
    • 13.05.2021 - 00:22
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 02:03
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    Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Filistin halkına destek

    İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere yapılan zulme dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Cezair’de, Ramazan Bayramı dolayısıyla konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistin halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

    Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun dan Filistin halkına destek #1

    “FİLİSTİNLİLER GASPA DİRENİYOR”

    Tebbun, İsrail’in hava saldırılarına karşı mücadele eden Filistinliler için, “Temiz ve kutsal Kudüs'te işgal ve gaspa karşı direniyor.” ifadelerini kullandı.

    “KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE KARŞI HASSAS DAVRANIN”

    Bayram süresince yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemli olduğuna da değinen Tebbun, Cezayir halkını salgınla mücadele kapsamında hassas davranmaya davet etti.

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