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    Cezayir ve Libya dışişleri bakanları bir araya geldi

    Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
    • AA
    • 02.02.2022 - 00:24
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    Cezayir ve Libya dışişleri bakanları bir araya geldi

    Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lamamra, yarın başlayacak Afrika Birliği Yürütme Konseyinin dışişleri bakanları toplantısına katılmak için gittiği Etiyopya'da Menguş ile bir araya geldi.

    İki bakan, gerçekleştirdikleri istişare toplantısında kardeş iki halk ve devlet arasındaki ilişkileri değerlendirdi ve Libya'nın içinde bulunduğu siyasi krizden çıkması için görüş alışverişinde bulundu.

    BİRLİK MESAJI VERİLDİ

    Lamamra, Libyalı mevkidaşına Cezayir'in Libya halkına olan kalıcı desteğini yineledi.

    Cezayirli bakan, Libya'daki krizin çözümü için "ulusal uzlaşı" fikri doğrultusunda hareket etmenin önemini vurguladı.

    Libya Dışişleri Bakanı Menguş da Cezayir’in Libya halkına verdiği destek ve sergilediği dayanışmadan dolayı teşekkürlerini ifade etti.

    Cezayir ve Libya dışişleri bakanları bir araya geldi #1

    TOPLANTI YARIN BAŞLAYACAK

    Afrika Birliği Yürütme Konseyinin dışişleri bakanları toplantısı, yarın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başlayacak.

    Üye ülkelerden birçok dışişleri bakanının katılım göstereceği toplantının iki gün sürmesi planlanıyor.

    Cezayir ve Libya dışişleri bakanları bir araya geldi #2


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