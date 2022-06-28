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    Cezayir'de gaz rezervi bulundu

    Cezayir'in güneyinde Hassi R'Mel gaz sahasında 100 ila 340 milyar metreküp arasında yeni gaz rezervi bulunduğu belirtildi.
    • 28.06.2022 - 01:44
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    Cezayir'de gaz rezervi bulundu

    Konuyla ilgili açıklama, Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach tarafından yapıldı.

    100 ila 340 milyar metreküp

    Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre, Hassi R'Mel sahasına 150 kilometre mesafede olan "LD2" yatağında bulunan yeni gaz rezervi hacminin, 100 ila 340 milyar metreküp arasında olduğunun tahmin edildiği ifade edildi.

    AA'nın haberine göre açıklamada, tahmini rezerv hacminin teyit edilmesi ve Kasım 2022'den itibaren günlük yaklaşık 10 milyon metreküplük üretim için çalışıldığı kaydedildi.

    Cezayir de gaz rezervi bulundu #1

    3 trilyon 800 milyar metreküpün üstünde gaz hacmi

    Cezayir'in güneyindeki Lagvat vilayetinde bulunan Hassi R'Mel sahasının gaz hacminin 3 trilyon 800 milyar metreküpün üstünde olduğu tahmin ediliyor.


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