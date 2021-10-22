Cezayir'de iki bakanlık Fransızca kullanımına son verdi

Mesleki Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, resmi iletişimde Fransızca yerine Arapça kullanma kararı aldı.

Cezayir ile Paris arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal açıklamalarıyla başlayan gerilim yeni bir boyut kazandı.

Cezayir'deki "Mesleki Eğitim" ile "Gençlik ve Spor" bakanlıkları, resmi yazışma ve eğitimlerde Fransızca kullanımına son verdi.

İKİ BAKANLIK FRANSIZCA DİLİNDEN VAZGEÇTİ

Mesleki Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki eğitimlerde ve tüm resmi yazışmalarda Arapçanın zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Benzer şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı da iç yazışmalar dahil tüm resmi iletişimde Arapça kullanımını mecburi kıldı. Söz konusu bakanlıkların attığı bu adımın, hükümet genelinde alınmış bir karar olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

CEZAYİR'DE RESMİ DİL ARAPÇA

Cezayir'de Savunma Bakanlığı hariç bakanlıkların çoğu iç yazışmalarında yoğun biçimde Fransızcayı kullanıyor. Arapçanın resmi dil olduğu Cezayir'de, Berberice de ikinci resmi dil olarak kabul ediliyor.

CEZAYİR-FRANSA HATTINDA ARTAN GERİLİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de Le Monde gazetesinde yayınlanan "Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiği" yönündeki sözleri üzerine Cezayir yönetimi, 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

"KABUL EDİLEMEZ HAKARET"

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yıllarında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiği vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedilmişti.