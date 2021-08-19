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    Cezayir'de kum fırtınası çıktı

    Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurdu.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 23:24
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 23:25
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    Cezayir'de kum fırtınası çıktı

    Cezayir’in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurması sonucu gökyüzü kızıla büründü.

    FIRTINA NEREDEYSE TRAFİĞİ DURDURDU

    Görüş mesafesini önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına, trafiği durma noktasına getirdi. Polis, sürücülere araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı.

    DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

    Solunum rahatsızlığı olanların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

    Cezayir’i kum fırtınası vurdu VİDEO

    Cezayir de kum fırtınası çıktı #1

    Cezayir de kum fırtınası çıktı #2

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