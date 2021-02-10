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    Cezayir'de kuş gribine rastlanınca sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildi

    Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün Cezayir'de kuş gribine rastlandığını duyurmasının ardından, ülkede sağlık alanında OHAL ilan edildi.
    • AA
    • 10.02.2021 - 01:11
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    Cezayir'de kuş gribine rastlanınca sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildi

    Cezayir Tarım Bakanlığından ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.

    DÜNYA HAYVAN SAĞLIĞI ÖRGÜTÜ DUYURDU

    Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurmasının ardından, ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

    Cezayir Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi.

    Cezayir de kuş gribine rastlanınca sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildi #1

    50 BİN KANATLI HAYVAN ÖLDÜ

    Hamdani, virüsün ortaya çıktığı Ayn Fakrun bölgesinin kontrol altına alındığını ve durumu izlemek için bir birim oluşturulduğunu kaydetti.

    Bölgede kuş gribi nedeniyle 50 bin kanatlı hayvanın öldüğü, 1200 kanatlı hayvanın ise itlaf edildiği aktarılmıştı.

    Salgının yayılmasını önlemek için bölgenin izole edildiği bildirilmişti.

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