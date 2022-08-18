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Cezayir'de orman yangını can almaya devam ediyor

Cezayir'de orman yangını can almaya devam ediyor

Ülkede ormanlar alevlere teslim olurken, ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Şu ana kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken dumandan etkilenen 200 kişi de tedavi görüyor.