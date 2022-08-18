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Cezayir'de orman yangını can almaya devam ediyor
Ülkede ormanlar alevlere teslim olurken, ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Şu ana kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken dumandan etkilenen 200 kişi de tedavi görüyor.
- 18.08.2022 - 15:21
Cezayir'deki orman yangını can almaya devam ediyor.
Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.
Ölüm sayıları yükselmeye devam ederken, dumandan etkilenen 200 kişinin de tedavi altına alındığı bildiriliyor.
Bir diğer yandan itfaiye ve arama kurtarma ekipleri Tonga Gölü etrafındaki çalışmalarına ağırlık verdi.
8 kişi otobüsün içinde yanarak hayatın kaybetti
Yerel basından duyurulan habere göre ise Al-Tarif bölgesindeki otobüs içerisinde bulunan 8 kişinin yanarak can verdiği belirtildi.
Cezayir'de orman yangını can almaya devam ediyor VİDEO
350 kişi tahliye edildi
Başbakan Ayman Benabderrahmane'nin bölgeyi ziyaret ettiğini bildirilirken, 350 kişinin bölgeden tahliye edildiği açıklandı.