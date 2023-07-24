Cezayir'de orman yangınları 15 can aldı Cezayir’de 16 eyalette etkili olan orman yangınlarında 15 kişi hayatını kaybetti. Yangın bölgelerinden bin 500 kişi tahliye edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Akdeniz orman yangınlarına teslim oldu.

Türkiye ve Yunanistan'dan sonra Akdeniz'in güney kıyısındaki Cezayir de en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Cezayir’de Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel and Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette yangınla mücadele sürüyor.

15 kişi Hayatını kaybetti

Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı açıklanırken bölgeden bin 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Rüzgarla birlikte kalabalık köylere ulaştı

Ülkede 97 noktada süren orman yangınları tarım arazilerine ve çalı ormanlarına büyük hasar verdi.

Bouira ve Jijel eyaletlerindeki yangınların rüzgar nedeniyle yayılarak kalabalık köylere ulaştığı öğrenilirken 16 eyalette yangın söndürme çalışmaları sürüyor.