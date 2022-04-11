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    Cezayir’de petrol tankeri ile yolcu gemisi çarpıştı

    Cezayir'in başkentindeki Cezayir Limanı'nda yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 00:09
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    Cezayir’de petrol tankeri ile yolcu gemisi çarpıştı

    Fransız Corsica Linea şirketine ait "Jean Nicoli" isimli yolcu gemisi, manevra yaptığı sırada Cezayir’in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal’a ait “Tolga” isimli petrol tankerine çarptı.

    Kaptan, manevra sırasında kontrolü kaybetti

    Corsica Linea tarafından yapılan açıklamada, yolcu gemisinin kaptanın manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği aktarılarak, Cezayir Limanı ve ticari seyrüsefer yetkili makamlarının kazanın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma başlattığı duyuruldu.

    Cezayir’de petrol tankeri ile yolcu gemisi çarpıştı - VİDEO


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