Cezayir'de yüksek sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildi Cezayir’de sahil bölgeleri dahil ülke genelinde gölgede hava sıcaklıklarının 48 dereceye ulaşacağının açıklanması sonrası turuncu alarm verildi.

AA & Ensonhaber

Cezayir Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cicıl (Jijel), Bicaya (Bejaia), Bumerdas ve Şelef (Chelef) gibi kıyı vilayetlerinde gölgede sıcaklıkların 48 dereceye ulaşacağı ve pazartesi gününe kadar devam edecek yeni bir sıcak hava dalgasına girildiği belirtildi.

Ülke genelinde "turuncu alarm" verildi

Bu nedenle ülke genelinde "turuncu alarm" verildiği kaydedilen açıklamada, sıcaklıkların artacağı ve güney bölgeleri için de "sarı alarm" verildiği ifade edildi.

Rekor sıcaklıklar ölçüldü

Cezayir yaklaşık bir aydır, başkentte 48 dereceye geri kalan bölgelerde ise 50 dereceye ulaşan rekor sıcak hava dalgasına tanık oluyor.

Sıcaklıklar 50 dereceyi buldu

Cezayir Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 11 Temmuz'da başkent Cezayir’de gölgede hava sıcaklığının 47,9 derece ölçüldüğü hatırlatılarak, ülke genelinde sıcaklıkların 50 dereceye ulaştığını bildirmişti.

Ülke tarihinin en yüksek elektrik tüketimi

Elektrik ve Doğal Gaz İdaresi Sonelgaz da sıcak hava dalgasıyla beraber ülke tarihinin en yüksek elektrik tüketiminin kaydedildiğini duyurmuştu.