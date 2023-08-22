Cezayir'den Fransa'ya ret: Nijer'e müdahale için hava sahamızı açmayız Paris'ten gelen hava sahasını açma talebi Cezayir'in reddiyle karşılaştı. Fransa, Nijer'e askeri müdahaleye karşı olan Kuzey Afrika ülkesinin ardından onun komşusuna yöneldi.

AA & Ensonhaber

Afrika kıtasında son günlerde savaş çanları çalıyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'e askeri müdahale seçeneğini yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Fransa, askeri varlığının belirsizlikle karşı karşıya kaldığı cunta yönetimi altındaki ülkeye operasyona sıcak bakıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Paris yönetimi, bu konuda rotayı Nijer'e komşu ve onun çevresindeki ülkelere çevirdi.

Cezayir'den Nijer reddi: Hava sahamızı kullanamazsınız

İlk olarak Cezayir'e talep iletildi. Ancak Cezayir, Fransa’nın askeri müdahale için hava sahasını açma talebini reddetti.

Devlet radyosunun haberine göre Cezayir, Paris'ten gelen isteğe yanıt vermedi.

Cezayir’in güç kullanımına her zaman karşı olduğu vurgulanarak, Nijer’deki askeri darbeye ilişkin tavrının açık ve net olduğu kaydedildi.

Fas iddiası: Hava sahasını Fransız uçaklarına açacak

Cezayir'in ret yanıtıyla karşı karşıya kalan Fransa’nın Fas’a yöneldiği belirtildi.

Fas makamlarının ise Fransa’nın askeri müdahale için hava sahasını Fransız savaş uçaklarını açma kararı aldığı iddia edildi.

Cezayir, ECOWAS Nijer'e olası bir askeri müdahalesine tepki göstermişti.

Askeri müdahalenin tarihi netleşti

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, cuma günü Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Nijer'de darbe sonrası yaşananlar

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.