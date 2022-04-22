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    Charles Michel, Vladimir Putin'e ateşkes çağrısı yaptı

    AB yetkilisi, Putin'e Paskalya nedeniyle çağrıda bulundu. İnsani koridorların açılması konusu görüşmenin gündem maddelerinden biri oldu.
    • 22.04.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 15:39
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    Charles Michel, Vladimir Putin'e ateşkes çağrısı yaptı

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması konusu gündemdeydi.

    Michel, Rus kuşatması altındaki şehirlerden güvenli çıkışların sağlanması ve Paskalya nedeniyle ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

    Paskalya nedeniyle ateşkes çağrısı

    Putin ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Michel, "Ortodoks Paskalyası vesilesiyle Mariupol ve diğer kuşatma altındaki şehirlere insani erişim ve buralardan güvenli çıkışların sağlanması için güçlü çağrıda bulundum." ifadesini kullandı.

    "Kapsamlı ve uzun bir görüşme"

    AB'nin pozisyonunu tekrarladığını kaydeden Michel, Ukrayna'ya desteğin ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımların devam edeceğini vurguladı.

    Görüşme hakkında gazetecilere bilgi veren AB kaynakları ise görüşmenin "oldukça kapsamlı ve uzun" olduğunu bildirdi.

    Charles Michel, Vladimir Putin e ateşkes çağrısı yaptı #1

    İnsani koridorların açılması gündeme geldi

    AA'nın haberine göre; bir AB yetkilisi, Rusya'nın yanlış hesaplarını ve kayıplarını Michel'in Putin ile paylaştığını, Putin'in etrafındaki "bilgi boşluğunu doldurmak" istediğini aktardı.

    Michel'in, Hristiyan Ortodoksların yaklaşan Paskalya bayramı nedeniyle insani ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptığını kaydeden AB yetkilisi, ayrıca insani koridorların açılması konusunun gündeme getirildiğini belirtti.

    Putin'e "doğrudan Zelensky ile görüş" önerisi

    AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, iki gün önce Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşen Michel, Zelensky'nin talep ettiği üzere, Putin'e doğrudan Ukraynalı lider ile görüşmesi tavsiyesinde bulundu.

    Michel'in ayrıca, Putin'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 6 Nisan'da yaptığı görüşme hakkında bilgi verdiği, iki liderin barış anlaşması arzusunu dile getirdiğini Putin'e aktardığı bildirildi.

    Charles Michel, Vladimir Putin e ateşkes çağrısı yaptı #2

    Charles Michel, Vladimir Putin e ateşkes çağrısı yaptı #3


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