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    Charles Michel'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

    Ukrayna'da olduğunu Twitter'dan paylaşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile görüşecek.
    • 20.04.2022 - 10:15
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    Charles Michel'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

    Batılı liderlerin Ukrayan ziyaretleri devam ediyor.

    Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

    Michel, önceden duyurulmayan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "Özgür Avrupa'nın kalbi"

    "Bugün Kiev'deyim." ifadesini kullanan Michel, Kiev'i "özgür ve demokratik Avrupa'nın kalbi" olarak nitelendirdi.

    Michel ayrıca, tren istasyonunda Ukraynalı yetkililer tarafından karşılanırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

    Zelensky ile görüşecek

    AA'nın haberine göre Michel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmesi bekleniyor.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 8 Nisan'da Kiev'i ziyaret etmişti.

    Charles Michel den Ukrayna ya sürpriz ziyaret #1


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