Charlie Hebdo davası nedir? Charlie Hebdo'da neden Hz. Muhammed'e hakaret edildi?

Charlie Hebdo davası ne zaman başlıyor,neden açıldı? Charlie Hebdo dergisi kime ait? Charlie Hebdo'da neden Müslümanlara hakaret edildi? Charlie Hebdo'da Hz. Muhammet, karikatürle nasıl aşağılandı?

Sözde mizah yapan Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, İslam düşmanlığı yapmaya devam ederek Hz. Muhammed karikatürlerini tekrar yayınlayacağını duyurdu.

Bunun üzerine Charlie Hebdo olayı tekrar gündeme geldi. 'Charlie Hebdo nedir? Charlie Hebdo'ya neden dava açıldı? Charlie Hebdo davasının konusu ve nedeni ne? Charlie Hebdo'da Hz. Muhammed'e nasıl hakaret edildi?' gibi soruların cevabını arayanlar için detaylar haberimizde...

CHARLİE HEBDO'NUN HZ. MUHAMMED KARİKATÜRÜ

Provokatif karikatürleriyle meşhur Fransız Charlie Hebdo, yine İslam'a saldırmaya hazırlanıyor. Charlie Hebdo'nun İslam karşıtı tavırları sonrasında neler yaşandı? Charlie Hebdo davası ne zaman?

CHARLİE HEBDO'NUN SAHİBİNDEN KÜSTAH SÖZLER

Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri ve sonrasında uğradığı saldırı ile 2015 yılında gündeme gelen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, peygamber efendimizin tartışmalı karikatürlerini yeniden yayınlayacağını duyurdu.

Derginin çoğunluk sahibi Laurent Sourisseau, "Asla yılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Peki Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun İslam ve Müslümanlar ile derdi ne? Charlie Hebdo neden Hz. Muhammed karikatürü yayınlıyor? Charlie Hebdo neden provokasyon yapıyor?

CHARLİE HEBDO'YA 14 AYRI SUÇ YÖNELTİLDİ

Charlie Hebdo'ya karşı 14 suç yöneltilen davanın, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacağı belirtildi.

CHARLİE HEBDO DERGİSİ İLE İLGİLİ NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo, Ocak 2015 tarihinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu.

Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

CHARLİE HEBDO'DAN MÜSLÜMANLARA AĞIR HAKARET

Derginin paylaşılan kapağına göre, yarın yayınlanacak bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur."cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor."ifadesine yer verildi.

HZ. MUHAMMED İLE ALAY ETTİLER

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayınlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayınlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti.

CHARLİE HEBDO DAVASI NE ZAMAN?

Hz. Muhammed'i aşağılayan ve İslam'a, Müslümanlara hakaret ederek özgürlüğünü ispatlayacağını savunan Charlie Hebdo dergisi davası bugün görülecek.

14 suçtan açılan Charlie Hebdo davası, Fransa'nın Paris kentinde gerçekleşecek.

CHARLİE HEBDO DAVASININ DURUŞMASI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Duruşmaların Kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.