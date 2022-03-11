Petrol
109.18
-0.14%
Euro
16.38
0.24%
Dolar
14.89
0.21%
Altın
953.62
0.17%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
581.641
-2.98%
BTXN Coin
39.00
2.14%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Hafif kar -1 C

    Che Guevera'yı öldüren asker hayatını kaybetti

    Bolivya'da 1967 yılında Ernesto "Che" Guevera'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar 80 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 05:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Che Guevera'yı öldüren asker hayatını kaybetti

    Bolivya'da yayın yapan El Deber'in haberine göre, Che Guevera'nın yakalandığı askeri operasyonu yöneten emekli General Gary Prado Salmon, Salazar'ın ölümcül bir hastalıktan muzdarip olduğunu ve ülkenin Santa Cruz eyaletinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede öldüğünü doğruladı.

    "O SADECE BAŞKANLIKTAN GELEN EMRİ YERİNE GETİRDİ"

    Salmon, ölen silah arkadaşı hakkında "Cesur bir adamdı. Onunla iletişim halindeydim. Onu en çok endişelendiren şey basının taciziydi, isminin gizli kalmasını istiyordu çünkü o sadece başkanlıktan gelen emri gönüllü bir şekilde yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

    Che Guevera yı öldüren asker hayatını kaybetti #1

    CHE GUEVERA İNFAZ EDİLMİŞTİ

    Arjantinli komünist gerilla Che Guevera, Bolivya'da ordunun ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ortak operasyonu ile 9 Ekim 1967'de yakalanmış ve La Paz'a yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta La Higuera kırsalındaki bir okulda infaz edilmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    ABD’de domuz kalbi nakledilen hasta vefat etti
    Sağlık

    ABD’de domuz kalbi nakledilen hasta vefat etti

    Zirvenin ardından barış vurgusu yaptı
    Gündem

    Zirvenin ardından barış vurgusu yaptı

    Görüş Bildir