CHP: Cumhurbaşkanına hakaret maddesi TCK'dan kaldırılsın

Hakaret dolu ifadeleri sonrası tutuklanan Kabaş'ın ardından CHP, kanun teklifi için harekete geçti.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan bir programda Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin ifadelerle hedef aldı.

"Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." sözünü sarf eden ve tepki toplayan Kabaş hakkında tutuklama kararı verildi.

CHP'DEN KANUN TEKLİFİ

Kararın ardından harekete geçen CHP, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK'da değişiklik yapıyor.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUYLA İLGİLİ MADDE KALDIRILSIN"

Teklif, TCK'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, 299'uncu maddenin, "tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan" cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Gerekçede, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299'uncu maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu.

Kanun teklifinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"MUHALİFLERE CADI AVI" İDDİASI

"Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur.

Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır."

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