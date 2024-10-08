CIA Direktörü William Burns'den Orta Doğu uyarısı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Orta Doğu topraklarında süren saldırıları işaret ederek gerilimin önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısında bulundu.

DHA

Soykırımcı İsrail ordusunun saldırıları bir yıldır sürüyor...

Filistin'in ardından Lübnan topraklarına saldıran İsrail askerleri, sınır bölgelerinde büyük bir gerilimin fitilini ateşledi.

İsrail'in hava ve kara saldırıları sürerken bölgesel savaş gündeme gelmiş ve tüm dünya bölgede yaşanan hareketliliğe dikkat kesilmişti.

"GERİLİM ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TIRMANCAK"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Orta Doğu'da süren karşılıklı saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Burns, bölgedeki gerilimin önümüzdeki günlerde tırmanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"ORTA DOĞU, KARMAŞIK OLAYLARIN HER ZAMAN YAŞANDIĞI BİR YER"

CIA Direktörü William Burns, İran ve İsrail liderleri savaş istemediklerini ifade etseler de Orta Doğu'da gerilimin bölgeye yayılma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD’nin Georgia eyaletinin Sea Island kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Burns, "Orta Doğu, karmaşık olayların her zaman yaşandığı bir yer." dedi.

ABD'nin önündeki en önemli görevinin gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek olduğunu belirten William Burns, İsrail'in İran'ın füze saldırısına nasıl karşılık vereceği ile ilgili kararının küresel çapta önemli etkileri olacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)