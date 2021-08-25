CIA Direktörü William Burns’ün, Taliban lideriyle görüştüğü söyleniyor

ABD'de, CIA Direktörü William Burns’ün, Kabil'de Taliban lideri Abdul Ghani Baradar ile görüştüğü ortaya atıldı.

ABD'nin Kabil'den çekilme süreci gündemin en önemli maddelerinden biri olurken, The Washington Post’a konuşan bir kaynağın açıklamaları kamuoyunu yerinden sarstı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Birader ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

CİA AÇIKLAMA YAPMADI

Haberde söz konusu görüşmenin, Taliban’ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olduğu vurgulandı.

CIA’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, görüşmede Burns ve Birader'in yabancı birliklerin Afganistan'dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih olan 31 Ağustos’u ele almış olabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Katar’ın başkenti Doha’dan Afganistan’ın Kandahar kentine gelen Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader’in hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere 21 Ağustos’ta Kabil’e gitmişti. İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, "Birader, kapsayıcı bir hükümetin kurulması için liderler ve siyasilerle görüşecek" demişti.

YAKALANAN TALİBAN YÖNETİCİSİNİ TRUMP SERBEST BIRAKMIŞTI

Bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi 1994 yılında Taliban'ı 4 isimden biri olan Birader, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Birader, 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda serbest bırakılırken, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasını Taliban adına Birader imzalamıştı.

Ocak 2019'dan bu yana Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını yürüten Birader, ABD ile imzalanan anlaşma kapsamında 3 Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşmüş, böylelikle bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi olmuştu.