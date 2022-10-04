CIA: Putin'in nükleer mesajının blöf olup olmadığını söylemek zor

Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Burns, "Yakın bir tehdit olduğuna dair kanıt görmüyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya'yı korumak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız, bu bir blöf değil" açıklaması yankılanmaya devam ediyor.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, konuya ilişkin konuştu.

"Blöf yapıp yapmadığını söylemek çok zor"

Burns, Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının bir parçası olarak nükleer silah kullanmaya hazır olup olmadığı konusunda blöf yapıp yapmadığını "söylemenin çok zor" olduğunu kaydetti.

CBS'e demeç veren Burns, ABD'nin nükleer silahlarla ilgili herhangi bir konuşmayı "çok ciddiye alması" gerektiğini vurguladı.

CIA Direktörü: Kanıt görmüyoruz

Burns, "Bugün ABD istihbarat camiasında, (Putin'in) gerçek kullanıma yaklaştığına, taktik nükleer silah kullanma konusunda yakın bir tehdit olduğuna dair pratik bir kanıt görmüyoruz." dedi.

"Pervasız ve son derece sorumsuz"

Putin, 300 bin askeri Ukrayna savaşına katılmak üzere seferberliğe çağırmıştı.

William Burns, Rusya'nın nükleer saldırı seçeneğine dair söyleminin "pervasız ve son derece sorumsuz" olduğunu sözlerine ekledi.