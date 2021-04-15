CIA: Rusya, Ukrayna'da askeri müdahaleye hazırlanıyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın sınırlı bir askeri müdahaleye zemin olacak boyuta ulaştığını belirtti.

RUsya ile Ukrayna arasındaki kriz derinleşirken, ABD'den konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

CIA Direktörü William Burns, Senato'da düzenlenen oturumda, ABD'ye yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UKRAYNA'YA ASKERİ MÜDAHALE HAZIRLIĞI BOYUTUNDA"

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının kaygı verici olduğunu ifade eden Burns, bu yığınağın Ukrayna'yı rahatsız etmek veya ABD'ye sinyal vermek üzere yapılmış olabileceğini söyledi. Burns, "O yığınak sınırlı bir askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı ve bu sadece ABD'nin değil aynı zamanda müttefiklerin ciddiye alması gereken bir durumdur." dedi.