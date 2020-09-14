CIA: Süleymani'nin intikamı için ABD elçisi öldürülecekti

CIA'nın yayınladığı raporda, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra intikam olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerini yürüten ve en önemli isimlerinden biri olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından düzenlenen bir saldırı ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü.

ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

CIA, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ‘intikam’ olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığını iddia etti.

"SUİKAST ENGELLENDİ"

İddia edilen "suikast planının" ABD istihbaratı ve hükümet yetkilileri tarafından değerlenirildiği ve 66 yaşındaki Büyükelçi Lana Marks’a yönelik tehditlerin daha somut hale dönüştüğü an, suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

"TRUMP'TAN BİR SALDIRI PLANI DAHA"

Öte yandan ABD istihbaratına yakın medya kuruluşları ise, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi, Donald Trump'ın güç gösterisi için yeni bir saldırı girişiminde bulunabileceğini de iddia etti.