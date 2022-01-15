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    "CIA, Ukrayna askerlerini Rusya'ya karşı direniş için eğitti"

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının, Rusya'nın muhtemel saldırısına karşı direniş harekatı başlatmak üzere Ukrayna ordusu ve istihbaratından bir gruba gizli eğitim verdiği iddia edildi.
    • AA
    • 15.01.2022 - 08:05
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    'CIA, Ukrayna askerlerini Rusya'ya karşı direniş için eğitti'

    Yahoo News'in eski ve halen görevde bulunan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, CIA'nın eski Başkan Barack Obama döneminde kurulan Kara Operasyonları Departmanı'nın Ukrayna Özel Kuvvetlerine ve istihbarat teşkilatlarına bağlı güçlere paramiliter operasyon eğitimi verdiği ileri sürüldü.

    BİRÇOK ÖNEMLİ ALANDA YOĞUN EĞİTİM ALDILAR

    ABD'nin güney eyaletlerinden birinde gerçekleştirilen birkaç haftalık yoğunlaştırılmış eğitimin, silah kullanımı, kamuflaj, kara navigasyon gibi birçok başlığı içerdiği savunuldu.

    'CIA, Ukrayna askerlerini Rusya ya karşı direniş için eğitti' #1

    RUSYA'YA DİRENİŞ VE PÜSKÜRTMEDE ROL ALACAKLAR

    Programın doğrudan Rusya'yı püskürtme ve muhtemel bir işgalde Ruslara karşı direniş harekatı yapma üzerine kurgulandığı, eğitilen gurubun yakın zamanda Rusya'ya karşı kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.

    'CIA, Ukrayna askerlerini Rusya ya karşı direniş için eğitti' #2

    CIA, UKRAYNA ORDUSUNU 2015'TEN BERİ DESTEKLİYOR

    CIA'nın söz konusu birimine bağlı ajanların 2015'ten bu yana düzenli olarak Ukrayna'nın doğusuna seyahat ettiği ve Ukrayna ordusuna taktiksel destek verdiği belirtildi.

    'CIA, Ukrayna askerlerini Rusya ya karşı direniş için eğitti' #3

    UKRAYNA'DA 200 ABD ASKERİ VAR

    Ukrayna'da ABD ordusuna bağlı 200 asker bulunuyor.

    Pentagon, bu gücün, Ukrayna ordusuna taktik destek vermek üzere geçici görevle konuşlandırıldığını açıklamıştı.

    'CIA, Ukrayna askerlerini Rusya ya karşı direniş için eğitti' #4

    'CIA, Ukrayna askerlerini Rusya ya karşı direniş için eğitti' #5


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