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    Cidde'de yapılan film festivalinde, geleneksel Suudi kuralları esnetildi

    Cidde'de yapılan film festivalinde, geleneksel Suudi kuralları esnetildi

    Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yapılan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde çekilen görüntülerde, sanatçılar ile katılımcılar arasındaki samimiyet dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 20:14
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    Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine alınan eski Cidde’de dün akşam başladı.

    FESTİVALE YOĞUN KATILIM

    On gün sürecek festivalin açılış galasına, yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı ve yapımcı katıldı.

    GELENEKSEL SUUDİ SOSYAL KURALLARI ESNETİLDİ

    Festivalde, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kararıyla geleneksel Suudi sosyal kuralları esnetildi.

    Bunun üzerine katılımcılar ile sanatçılar arasında yaşanan samimi anlar, kameralara yansıdı.

    Cidde de yapılan film festivalinde, geleneksel Suudi kuralları esnetildi #1

    SERBESTİYET, YERLİ İZLEYİCİLERİ DE KAPSIYOR

    Öte yandan, serbestiyetin yalnızca yabancı starları değil, yerli izleyicileri de kapsadığı bildirildi.

    Cidde de yapılan film festivalinde, geleneksel Suudi kuralları esnetildi #2

    Cidde de yapılan film festivalinde, geleneksel Suudi kuralları esnetildi #3

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