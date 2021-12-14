Cidde'de yapılan film festivalinde, geleneksel Suudi kuralları esnetildi

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yapılan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde çekilen görüntülerde, sanatçılar ile katılımcılar arasındaki samimiyet dikkat çekti.

Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine alınan eski Cidde’de dün akşam başladı.

FESTİVALE YOĞUN KATILIM

On gün sürecek festivalin açılış galasına, yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı ve yapımcı katıldı.

GELENEKSEL SUUDİ SOSYAL KURALLARI ESNETİLDİ

Festivalde, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kararıyla geleneksel Suudi sosyal kuralları esnetildi.

Bunun üzerine katılımcılar ile sanatçılar arasında yaşanan samimi anlar, kameralara yansıdı.

SERBESTİYET, YERLİ İZLEYİCİLERİ DE KAPSIYOR

Öte yandan, serbestiyetin yalnızca yabancı starları değil, yerli izleyicileri de kapsadığı bildirildi.