Çift maskenin, koronavirüse karşı daha fazla koruduğu ortaya çıktı

ABD'de araştırmacılar, iki maske kullananların koronavirüs partiküllerden yüzde 80 oranında korunmayı başardığını ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), maske kullanımıyla ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırmada, çift maske takmanın, koronavirüse karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığı ortaya konuldu.

ABD'DE MASKE ARAŞTIRMASI

Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine koronavirüs partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü.

Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.

HERKES ÇİFT MASKE TAKARSA PARTİKÜLLERİN YÜZDE 95'İ ENGELLENİYOR

Çalışma ekibinden John Brooks, yaptığı açıklamada, ortamdaki herkesin çift maske takması durumunda ise partiküllerin yüzde 95’inin engellendiğini kaydetti.

Brooks, "İlk zorluk, olabildiğince çok insanın maske takmasını sağlamak. Bunun ardından da maske takanların o maskeden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak." dedi.

VİRÜSLE MÜCADELE KILAVUZU GÜNCELLENDİ

CDC, virüsle mücadele kılavuzunu, cerrahi maskenin üzerine takılan bez bir maskenin, ilk takılan maskedeki boşlukları kapatarak daha koruyucu olabileceği şeklinde güncelledi. Ancak diğer yandan, çalışmanın net sonuca ulaşmasını engelleyen pek çok etkenin olduğu bildirildi.

Araştırmada yalnızca bir markaya ait cerrahi ve bez maskeler kullandıklarını belirterek her marka maskede aynı sonucun alınıp alınmayacağını bilmediklerini dile getiren araştırmacılar, her ne olursa olsun, oranlar farklı dahi olsa çift maske takmanın, virüse karşı daha fazla koruma sağlayacağı konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.