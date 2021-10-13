Çin, 100 binin altındaki vaka sayısıyla gündemde

Asya ülkesi, dikkat çeken vakalarla gündeme geldi. Çinli yetkililer, sıkı tedbirler ve aşı uygulaması sayesinde bunu başardıklarını savundu.

Çin, koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul ediliyor.

Vuhan kentinde, 2019'un sonlarında görülen koronavirüs, dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 239 milyon 126 bini aştı.

SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLAN VAKA SAYISI

Koronavirüs kaynaklı resmi ölü sayısı da 4 milyon 900 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla.

Virüsün ilk görüldüğü Çin'de ise toplam vaka sayısının ise sadece 96 bin 457'de, ölü sayısının ise 4 bin 636'da kalması, dünyada soru işaretlerine neden oluyor.

ÇİN TEDBİRLERE VE AŞIYA İŞARET ETTİ

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Şü Çın ve beraberindeki Çinli yetkililer, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği'nin (ACANU) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

Toplantıya katılan Çin'in halk sağlığı danışmanı Feng Yong, aldıkları halk sağlığı önlemleri ve ülke genelinde 2,2 milyar doz koronavirüs aşısı uygulanmasıyla toplam vaka sayısını 100 binin altında tutmayı başardıklarını ileri sürdü.

"EN KATI ÖNLEMLERİ UYGULAMAYA KOYDUK"

Çin'in nüfusu göz önüne alındığında, dünyanın en küçük adalarında bile bu ülkeden daha fazla koronavirüs vakasının bulunduğuna dikkati çekip, bu durumun nasıl sağlandığını sorması üzerine Büyükelçi Şü, konuyu sağlık uzmanlarına bırakmak gerektiğini söyledi.

Şü, soruyu cevaplaması için sözü, Daimi Temsilcilik'te görevli halk sağlığı danışmanı Feng Yong'a verdi.

Halk sağlığı danışmanı Feng de "Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana Çin hükümeti insanlara ve insan hayatına öncelik verdi. Salgını önlemek ve kontrol altına almak için en katı ve kapsamlı halk sağlığı önlemlerini uygulamaya koyduk." dedi.

"2,2 MİLYAR DOZ AŞI UYGULADIK"

Ülkedeki vaka ve ölü sayısının dünya ortalamasının çok altında olmasına halk sağlığı önlemlerinin ve aşıların katkıda bulunduğunu ileri süren Feng, "Şu ana kadar 100 binden daha az teyit edilmiş vaka sayımız var. Halihazırda 2,2 milyar doz aşı uyguladık." diye konuştu.

"ÇOK BAŞARILI OLDUK"

Feng, vakaların ülke içinde tekrarlanmasını önlemek ve salgını kontrol altında tutmak için temaslıları izlediklerini ve karantina uyguladıklarını belirterek "Şu ana kadar çok ama çok başarılı olduk. Bu yüzden Kovid-19'u önleme ve kontrol etme başarımız için en önemli şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.