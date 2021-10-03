Çin, 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti

Çin, 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti

Tayvan yönetimi, Çin'in dün itibarıyla 38 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait 25 uçağın dün gündüz saatlerinde, 13 uçağın da akşam saatlerinde ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu belirtildi.

"ÇİN'İN YAPTIĞI KASITLI ASKERİ SALDIRGANLIK"

BBC'de yer alan habere göre, Tayvan yönetimi, Çin'in bölgesel barışa zarar vererek "kasıtlı" şekilde askeri saldırganlığa giriştiğini vurguladı.

"İLK KEZ BU KADAR GENİŞ BİR İHLAL VAR"

Öte yandan Çin'in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.