Çin, 50 milyar 900 milyon maske ihraç etti

Çin, 50 milyar 900 milyon maske ihraç etti

Koronavirüsün yaygınlaştığı dönemde, ülkede ihraç edilen tıbbi malzemelerin değeri, yaklaşık 19 milyar 173 milyon dolara ulaştı.

Çin Gümrükler Genel Müdürlüğü, koronavirüsün yaygınlaştığı mart ayından bu zamana kadar ihraç edilen tıbbi malzemeler arasında, 50 milyar 900 milyon maske olduğunu duyurdu.

2.5 aylık bu sürede maskenin yanı sıra 216 milyon koruyucu kıyafet, 81 milyon koruyucu gözlük, 162 milyon test kiti, 72 bin 700 solunum cihazı, 177 bin hasta başı monitörü, 26 milyon 430 bin kızılötesi termometre ve 1 milyar 40 milyon cerrahi eldiven de ihraç edildi.

İHRACAT NİSAN AYINDA ARTMAYA BAŞLADI

Günlük ihracat hacmi ortalaması nisan başlarında 1 milyar yuan seviyesindeyken son günlerde 3 milyar 500 milyon yuana yükseldi.

Verilere göre, tıbbi malzemelerin en çok ihraç edildiği ülkeler ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve İtalya oldu.

Sektörün önde gelen şahsiyetleri tıbbi malzeme ihracının, Çin'in, uluslararası toplumun salgınla mücadele çalışmalarına verdiği büyük desteği ve bir büyük ülke sorumluluğu üstlendiğini gösterdiğini belirtti.

YASA DIŞI İHRACATA CEZA

Öte yandan, Çin Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilisi, tıbbi malzemelerde kalite sorunu yaşanmaması için yasa dışı ihracat girişimlerini de ağır şekilde cezalandıracaklarını belirtti.