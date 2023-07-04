Çin, AB yetkilisi Borrell'in ziyaretini iptal etti Pekin yönetimi, 10 Temmuz'da Çin'i ziyarete hazırlanan Borrell'in seyahatine yeşil ışık yakmadı. AB'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Avrupa Birliği (AB), Çin tarafından hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Çin, Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell'in önümüzdeki hafta yapması planlanan gezisini iptal etti.

Avrupa'nın, Çin ile yakın ekonomik ilişkisinin yarattığı riskleri azaltmaya çalıştığı bir dönemde verilen iptal kararı için herhangi gerekçe gösterilmedi.

İptal kararıyla ilgili Çin'den açıklama

Sözcü Nabila Massrali, Reuters'e yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

Maalesef Çinli meslektaşlarımız tarafından önümüzdeki hafta öngörülen tarihlerin mümkün olmadığı ve alternatifler aramamız gerektiği konusunda bilgilendirildik.

10 Temmuz'da Pekin ziyareti gerçekleşmeyecek

Borrell, Çinli mevkidaşı ile insan hakları ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı da dahil olmak üzere "stratejik konuları" görüşmek üzere 10 Temmuz'da Pekin'i ziyaret etmeye hazırlanıyordu.

Borrell'in gezisi, bu yıl ikinci kez iptal edilmiş oldu. Aynı yetkili, koronavirüs testi pozitif çıktığı için nisan ayında da Asya ülkesine seyahat edememişti.

Brüksel-Pekin temasları

Çevre görüşmeleri için bu hafta Pekin'de bulunan AB iklim sorumlusu Frans Timmermans da koronavirüse yakalandığı için nisan ayında Çin'e gidememişti.

Büyükelçi Jorge Toledo, pazar günü Pekin'de düzenlenen Dünya Barış Forumu'nda Çin ve Avrupa'nın muhtemelen eylül ayında iki kez yüz yüze diyalog gerçekleştireceğini söylemişti.