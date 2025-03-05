Çin: ABD savaş istiyorsa savaşmaya hazırız

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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor...

Başkanlık seçiminden itibaren gümrük vergisi artırımını gündeme getiren Donald Trump, başkanlığının ilk günlerinde imzaladığı kararname ile ülkeler arası ticaret savaşını başlattı.

Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi artırımı uygulayan Trump'ın talimatı üzerine, Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulandı.

ÇİN'DEN ABD'YE VERGİ TEPKİSİ

Dün yürürlüğe giren karara Çin sert bir dille tepki gösterdi.

Donald Trump'ın bu hamlesine Çin'den çok sert bir cevap geldi. ABD'deki Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Çin'in "ABD isterse savaşa hazır olduğu" ifade edildi.

Çin Büyükelçiliği ayrıca Washington'ın Çin'e eşit davranması gerektiğini söyledi.

"ABD SAVAŞ İSTİYORSA SAVAŞA HAZIRIZ"

Büyükelçiliğin X'teki paylaşımında, şu ifadeler yer aldı:





ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük savaşı olsun, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.

"UYUŞTURUCU SORUNU EK VERGİ İÇİN ZAYIF BİR BAHANE"

Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ek vergi sebebi olarak gösterdiği uyuşturucu sorununu ABD'nin Çin ithalatlarına uyguladığı tarifeleri artırmak için 'zayıf bir bahane' olarak nitelendirdi.

Bakanlığın sözcüsü yaptığı açıklamada, Çin'in ülkenin haklarını ve çıkarlarını savunmak için aldığı karşı önlemlerin tamamen meşru ve gerekli olduğunu söyledi.