Çin: ABD'nin demokratik imajı harap halde

Pekin'den yapılan açıklamada, ABD'nin demokrasiyle ilgili açıklamasına tepki gösterildi.

ABD ile Çin arasında karşılıklı atışma yaşanıyor.

Pekin yönetimi, Washington'ı ülkeleri "ideolojik çizgilere dayalı hizipler oluşturmaya çalışmakla" suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) topluluğunun dışişleri bakanları toplantısının gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÇİN DEMOKRATİK DEĞERLERE TEHDİT"

Sözcü Cao'ya, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Asya ve Pasifik ilişkilerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink'in, toplantı öncesi "Çin'in demokratik değerlere ve uluslararası düzene yönelik tehditlerinin tartışmaların parçası olacağı" açıklamasını yaptığı hatırlatıldı.

"ABD HARAP HALDEKİ DEMOKRATİK İMAJINA..."

Bunun üzerine Cao, "ABD harap haldeki demokratik imajına rağmen hala diğer ülkeleri kendi standartlarını kabul etmeye zorluyor ve ideolojik çizgilerle hizipler oluşturmaya çalışıyor. Bu bizatihi demokrasiye ihanettir." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ BİRKAÇ ÜLKENİN TEKELİNDE DEĞİL"

Barış, kalkınma ve iş birliği arayışındaki Çin'in bölgesel düzenin güvencesi olduğunu söyleyen Cao, "Demokrasi tüm insanlığın ortak değeridir, birkaç ülkenin tekelinde değildir. Bir ülkenin demokratik olup olmadığına ancak o ülkenin insanları karar verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cao, Çin'in birkaç ülkenin tek taraflı dayattığı "sözde uluslararası düzen" yerine, Birleşmiş Milletler'in merkezinde olduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukukun merkezinde bulunduğu düzeni tanıdığını, desteklediğini vurguladı.