Çin Afganistan’a, koronavirüs aşısı ve insani yardım gönderecek

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları ile düzenlenen çevrim içi zirvede Çin, ülkeye koronavirüs aşıları ile insani yardım göndereceklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının düzenlediği çevrim içi zirveye katılarak Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki durumu ele aldı.

Yapılan toplantıda Bakan Vang, Çin'in Afganistan'a 3 milyon koronavirüs aşısının yanı sıra 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) değerinde gıda, ilaç ve kışa hazırlık için ihtiyaç malzemesi sağlayacağını duyurdu.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Bakan Vang, ABD’nin çekilişinin ardından ülkede ortaya çıkan sorunların giderilmesi için komşu ülkeler iş birliği çağrısı yaptı.

Ayrıca, ABD ve müttefiklerinin de Afgan halkına ekonomik ve insani yardım konusunda zorunlu yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

AFGANİSTAN’A DESTEK VURGUSU

Taliban'ın kurduğu hükümetin henüz geçici ve ülkenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğuna dikkat çeken Bakan Vang, komşu ülkelerin koronavirüsün önlenmesi, gümrük kapılarının açık tutulması, düzensiz mülteci akınının kontrolü, insani yardımlar ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Afganistan'a destek sağlaması gerektiğini vurguladı.