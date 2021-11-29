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Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz koronavirüs aşısı gönderecek

Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz koronavirüs aşısı gönderecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afrika ülkelerine 600 milyonu bağış olmak üzere 1 milyar doz aşı göndereceklerini açıkladı.