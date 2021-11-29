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    Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz koronavirüs aşısı gönderecek

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afrika ülkelerine 600 milyonu bağış olmak üzere 1 milyar doz aşı göndereceklerini açıkladı.
    • AA
    • 29.11.2021 - 23:46
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    Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz koronavirüs aşısı gönderecek

    Devlet Başkanı Şi, Pekin'de çevrim içi düzenlenen 8. Çin-Afrika Forumu Bakanlar Konferansı'nın açılışında konuştu.

    60 MİLYON DOZ BAĞIŞ OLACAK

    Afrika ülkelerinin 2022'de kıta nüfusunun yüzde 60'ını aşılama hedefine destek vermek istediklerini ifade eden Şi, 600 milyon doz aşıyı bağış olarak, 400 milyon doz aşıyı ise yerel şirketlerle ortak üreterek sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

    Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz koronavirüs aşısı gönderecek #1

    1500 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖNDERİLECEK

    Şi, ayrıca Afrika ülkelerine 10 sağlık programı kapsamında 1500 sağlık çalışanı ve halk sağlığı uzmanı göndermeyi planladıklarını kaydetti.

    Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz koronavirüs aşısı gönderecek #2

    Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz koronavirüs aşısı gönderecek #3

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