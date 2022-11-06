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- Çin, altı ay içinde en yüksek sayıda koronavirüs vakası bildirdi
Çin, altı ay içinde en yüksek sayıda koronavirüs vakası bildirdi
- Haber Merkezi
- 06.11.2022 - 13:22
Pekin yönetimi, koronavirüs salgınıyla mücadelede "sıfır enfeksiyon" stratejisini izliyor.
Bu kapsamda az sayıda vakaların kaydedildiği yerlerde bile sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor.
Asya ülkesinde sağlık yetkililerinin sert koronavirüs kısıtlamalarına bağlı kaldıklarını söylemesinden bir gün sonra, altı ay içinde en yüksek sayıda yeni enfeksiyon bildirildi.
4 bin 420 yeni vaka
Çin'de cumartesi günü yerel olarak bulaşan 4 bin 420 koronavirüs vakası kayıtlara geçti.
Al Jazeera'nin haberine göre, söz konusu vaka sayısı, 6 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri olarak öne çıkıyor.
Çin'de sıkı tedbir
Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında sağlık yetkilileri, vakalar ortaya çıkar çıkmaz “dinamik temizleme” yaklaşımına olan bağlılıklarını yineledi.
Ülkede yakın bir dönemde kuralların gevşetilmesine dair karar beklenmiyor.