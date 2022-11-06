Çin, altı ay içinde en yüksek sayıda koronavirüs vakası bildirdi

Çin, altı ay içinde en yüksek sayıda koronavirüs vakası bildirdi

Asya ülkesinde sert tedbirlere rağmen yüksek sayıda vakalar görülüyor. Son olarak 4 bin 420 yeni enfeksiyon kaydedildi.

Pekin yönetimi, koronavirüs salgınıyla mücadelede "sıfır enfeksiyon" stratejisini izliyor.

Bu kapsamda az sayıda vakaların kaydedildiği yerlerde bile sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor.

Asya ülkesinde sağlık yetkililerinin sert koronavirüs kısıtlamalarına bağlı kaldıklarını söylemesinden bir gün sonra, altı ay içinde en yüksek sayıda yeni enfeksiyon bildirildi.

4 bin 420 yeni vaka

Çin'de cumartesi günü yerel olarak bulaşan 4 bin 420 koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

Al Jazeera'nin haberine göre, söz konusu vaka sayısı, 6 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri olarak öne çıkıyor.

Çin'de sıkı tedbir

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında sağlık yetkilileri, vakalar ortaya çıkar çıkmaz “dinamik temizleme” yaklaşımına olan bağlılıklarını yineledi.

Ülkede yakın bir dönemde kuralların gevşetilmesine dair karar beklenmiyor.