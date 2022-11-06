Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.333
-0.07%
BTXN Coin
10.36
-1.61%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Çin, altı ay içinde en yüksek sayıda koronavirüs vakası bildirdi

    Asya ülkesinde sert tedbirlere rağmen yüksek sayıda vakalar görülüyor. Son olarak 4 bin 420 yeni enfeksiyon kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 13:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, altı ay içinde en yüksek sayıda koronavirüs vakası bildirdi

    Pekin yönetimi, koronavirüs salgınıyla mücadelede "sıfır enfeksiyon" stratejisini izliyor.

    Bu kapsamda az sayıda vakaların kaydedildiği yerlerde bile sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor.

    Asya ülkesinde sağlık yetkililerinin sert koronavirüs kısıtlamalarına bağlı kaldıklarını söylemesinden bir gün sonra, altı ay içinde en yüksek sayıda yeni enfeksiyon bildirildi.

    4 bin 420 yeni vaka

    Çin'de cumartesi günü yerel olarak bulaşan 4 bin 420 koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

    Al Jazeera'nin haberine göre, söz konusu vaka sayısı, 6 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri olarak öne çıkıyor.

    Çin'de sıkı tedbir

    Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında sağlık yetkilileri, vakalar ortaya çıkar çıkmaz “dinamik temizleme” yaklaşımına olan bağlılıklarını yineledi.

    Ülkede yakın bir dönemde kuralların gevşetilmesine dair karar beklenmiyor.

    Çin, altı ay içinde en yüksek sayıda koronavirüs vakası bildirdi #1


    İzmir'de aynı suçtan 55 kaydı bulunan adam kıskıvrak yakalanadı
    3. Sayfa

    İzmir'de aynı suçtan 55 kaydı bulunan adam kıskıvrak yakalanadı

    Asya'da Çin'e karşı yeni hamle
    Dünya

    Asya'da Çin'e karşı yeni hamle

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir