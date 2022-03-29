Çin basınından ABD'ye karikatürlü Soğuk Savaş tepkisi

Washington yönetiminin, Soğuk Savaş'ın çöplüğünü Pasifik Okyanusu'na dökmeye çalıştığı savunuldu. Askeri tatbikatlar aracılığıyla ABD'nin, tahrik edici eylemlerde bulunduğu belirtildi.

ABD'nin Asya'daki askeri tatbikatları, Pekin'in tepkisini çekti.

Çin yönetimine yakınlığıyla bilinen Global Times gazetesi, ABD'nin Tayvan Adası ve Güney Çin Denizi çevresindeki askeri hareketliliğinin Soğuk Savaş dönemini anımsattığını yazdı.

Gazetede yayınlanan karikatürlü baş yazıda, söz konusu bölgenin Filipinler ile ihtilafllı olduğu, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde ABD'nin tatbikatlarla öne çıkmasının Çin'e karşı tutumdaki değişikliği yansıttığı belirtildi.

"SOĞUK SAVAŞ'IN ÇÖPLÜĞÜ"

"Washington Soğuk Savaş'ın çöplüğünü Pasifik Okyanusu'na dökmemeli" başlıklı yazıda, Filipincede "omuz omuza" anlamına taşıyan "Balikatan" adlı tatbikata bu yıl 9 binden fazla askerin katıldığı, bunun tatbikatın tarihindeki en yüksek katılım olduğunu hatırlatılarak, ABD'nin bunu bölgedeki gücünü kanıtlamaya yönelik gösteriye dönüştürdüğü görüşü ifade edildi.

"UKRAYNA'DAKİ DURUM ABD İÇİN AÇMAZA DÖNÜŞTÜ"

ABD'nin Ulusal Güvenlik Konseyi Hint-Pasifik İlişkileri Koordinatörü Kurt Campbell'in Washington'ın Ukrayna krizine rağmen odağını Hint-Pasifik bölgesinden ayırmayacağını dile getirdiğinin hatırlatıldığı yazıda, Ukrayna'daki durumun ABD için açmaza dönüştüğü ve istemeyerek de olsa enerjisini Avrupa'ya yöneltmeye zorladığı yorumu yapıldı.

"KİMİN PİYON OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ ANLAMAK ZOR DEĞİL"

Yazıda Washington'ın bu durumda "sözde odağını" koruyabilmek için ihtilaflı meseleleri gündeme getirerek ve ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek düşük maliyetli tahrik edici eylemlerde bulunabildiği değerlendirmesine yer verildi.

Buna karşın Çin'in tatbikatın yapıldığı aynı günlerde Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü (ASEAN) üyesi Filipinler, Endonezya, Tayland ve Myanmar dışişleri bakanlarını 31 Mart-3 Nisan arasında Çin'de ağırlayacağına dikkati çekilen yazıda, "ASEAN ülkelerine kimin saygı duyduğunu, kimin piyon olarak gördüğünü anlamak zor değil." ifadesi yer aldı.

"ABD, SOĞUK SAVAŞ ÇÖPÜNÜ PASİFİK'E DÖKMEYE ÇALIŞIYOR"

Asya'da barış ve istikrarın zor kazanıldığı ve dış güçlerce sabote edilemeyeceğinin vurgulandığı yazıda şunlar kaydedildi:

"Washington, Asya'da kendi eskimiş güvenlik anlayışını zorla yayarak Soğuk Savaş çöpünü Pasifik'e dökmeye ve hatta NATO'nun Hint-Pasifik versiyonunu yaratmaya çalışıyor. Bu rüya sonunda Pasifik Okyanusu'nun sert kayalarına çarpıp yok olmaya mahkum."