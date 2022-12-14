Petrol
80.47
-0.26%
Euro
19.8151
0.00%
Dolar
18.6473
0.03%
Altın
1.085
0.02%
Borsa
5293
0.71%
Bitcoin
335.542
3.42%
BTXN Coin
5.38
7.60%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Çin, belirti göstermeyen koronavirüs vakalarını açıklamayacak

    Salgınla mücadelede 'sıfır vaka' uygulamasında geri adım atan Çin, sadece semptom gösteren vakaları duyuracak.
    • 14.12.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, belirti göstermeyen koronavirüs vakalarını açıklamayacak

    Çin, koronavirüs politikasındaki değişiklikleri sürdürüyor.

    Asya ülkesinde hastalık belirtisi göstermeyen vakalarla ilgili karar alındı.

    Bu vakaların bildirilmeyeceği, yalnızca hastalık belirtisi gösteren "doğrulanmış" vakalar ile ölüm, hasta ve iyileşen sayılarının günlük olarak duyurulacağı açıklandı.

    Belirti göstermeyen vakalarla ilgili karar

    Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinde yeni yaklaşımın duyurulmasının ardından PCR testlerinin zorunlu olmaktan çıktığı, belirti göstermeyen vakaların çoğunun test yaptırmadığı, bu durumun da vaka sayılarını kesin olarak takip etmeyi olanaksız hale getirdiği belirtildi.

    Çin, diğer ülkelerden farklı olarak, yalnızca hastalık belirtisi gösteren vakaları "doğrulanmış" kabul ediyor, test sonucu pozitif olan fakat hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmeden, ayrı açıklıyordu.

    Son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren vaka sayısı

    Komisyon, bugünkü günlük duyurusunda, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 291 vaka tespit edildiğini bildirdi.

    Duyuruda hastalık belirtisi göstermeyen vakalara yer verilmezken virüse bağlı can kaybı olmadığı, 3 bin 357 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

    Sıkı tedbirlerde geri adım

    Devlet Konseyi'ne bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımları duyurmuş, geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edileceğini bildirmişti.

    Çin, belirti göstermeyen koronavirüs vakalarını açıklamayacak #1

    Çin'in 'sıfır vaka' uygulaması

    AA'nın haberine göre, yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

    Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

    Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.


    Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu :5 kişi tutuklandı
    3. Sayfa

    Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu :5 kişi tutuklandı

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 14 Aralık 2022 elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 14 Aralık 2022 elektrik kesintisi sorgulama

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir