Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yardımcısı, BRICS Zirvesi'nde engellendi Salona giriş yapan Şi'nin ardında kıyasıya mücadele yaşandı. Hem olay anı hem de Çin liderinin yaşananları anlamak üzere arkasına dönüp baktığı anlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Güney Afrika Cumhuriyeti, 15'inci BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirve, 22-24 Ağustos tarihlerinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

BRICS ülkeleri arasındaki dayanışma ve küresel gelişmelerle ilgili mesajların verildiği zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilgili yaşanan gelişme damga vurdu.

Şi Cinping'in ardında yaşanan mücadele

İlk başta Şi'nin koruması olduğu düşünülen bir yetkilinin, ana salona girişi engellendi.

Kapıdan giriş yapan Şi'nin ardından, bir yetkili de alana girmek üzere hızlanarak Çin liderine yetişmek istedi.

Ancak kapıdaki görevli, Çinli yetkilinin geçişine izin vermedi. İkili arasında yaşanan mücadele kameraya yansıdı.

Dönüp baktı ama göremedi

Olanlardan habersiz ilerleyen Şi, duyduğu sesler üzerine arkasına dönüp baktı ancak ne olup bittiğini göremeden yoluna devam etti.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, söz konusu kişi, Şi'ye çok yakın hareket ettiği için şüphe uyandırdı.

Bunun üzerine Güney Afrikalı güvenlik yetkilileri tarafından içeri girmesine izin verilmedi.

Resmi tercümanıydı

Karışıklığa neyin sebep olduğu tam olarak bilinmese de, söz konusu yetkilinin aslında Çin lideri Şi'nin resmi tercümanı olduğu belirtiliyor.