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- Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, defalarca öksürünce yayın kesildi
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, defalarca öksürünce yayın kesildi
Konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başlayan Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar oluşmaması için yayının kesildiği aktarıldı.
- DHA
- 16.10.2020 - 15:11
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü.
Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping’in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi.
DEVLET TELEVİZYONU YAYINI KESTİ
Öte yandan Jinping’in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi.
Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.