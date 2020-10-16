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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, defalarca öksürünce yayın kesildi

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, defalarca öksürünce yayın kesildi

Konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başlayan Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar oluşmaması için yayının kesildiği aktarıldı.