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    Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, defalarca öksürünce yayın kesildi

    Konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başlayan Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar oluşmaması için yayının kesildiği aktarıldı.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 15:11
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    Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, defalarca öksürünce yayın kesildi

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü.

    Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping’in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi.

    DEVLET TELEVİZYONU YAYINI KESTİ

    Öte yandan Jinping’in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi.

    Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.

    Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, defalarca öksürünce yayın kesildi #1

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