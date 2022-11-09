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    Çin Devlet Başkanı Şi: Savaşa hazırlanmaya odaklanıyoruz

    Çin Devlet Başkanı Şi: Savaşa hazırlanmaya odaklanıyoruz

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in askeri eğitimi güçlendireceğini ve herhangi bir savaşa hazırlanacağını söyledi.
    • 09.11.2022 - 06:47
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in 'giderek daha istikrarsız ve belirsiz' olan güvenliği sebebiyle savaşa hazırlanmaya odaklanacaklarını açıkladı.

    Daily Mail'in haberine göre, Çin Devlet Başkanı'nın bu mesajının Tayvan'a yönelik endişe oluşturabileceği vurgusu yapıldı.

    Cinping geçen ay, daha hızlı askeri gelişim, teknolojide özgüven ve güç ile Çin'in yurt dışındaki çıkarlarının savunulması çağrısında bulunmuştu.

    Çin ve Tayvan arasındaki gerilim

    Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

    İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

    Çin Devlet Başkanı Şi: Savaşa hazırlanmaya odaklanıyoruz #1

    Çin'den "Tayvan bizim topraklarımız" savunması

    Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

    Çin Devlet Başkanı Şi: Savaşa hazırlanmaya odaklanıyoruz #2


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