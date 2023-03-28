Çin Devlet Başkanı Şi'den Riyad'a mesaj: İran ile iyi ilişkilerin devamını umuyorum Asya ülkesinin lideri, "Umarız Suudi Arabistan ve İran, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürür" dedi.

AA

Suudi Arabistan ve İran, gergin seyreden ilişkilerini normalleştirme kararı aldı.

İki ülke arasında 10 Mart'ta başlayan ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını sağlayan süreç, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de tamamlandı.

Suudi Prens'le görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesinde, İran ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmesini umduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, iki ülkenin, Pekin'in arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerini normalleştirme konusunda vardıkları uzlaşmanın, bölge ülkeleri arasında dayanışmayı ve iş birliğini güçlendireceğine, gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

"İyi komşuluk ilişkilerini sürdürmelerini umuyorum"

Son dönemde bölge ülkelerinin ilişkilerinde yakalanan yumuşama ivmesinin, sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözmenin, tüm ülkelerin ortak çıkarı ve halkların beklentisi olduğunu kanıtladığını dile getiren Şi, şöyle dedi:

Umarız Suudi Arabistan ve İran, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürür ve ilişkilerini Pekin'deki diyaloğunun kazanımları temelinde geliştirmeye devam eder.

Selman: Çin'in desteğini takdir ediyoruz

Şi, Bin Selman'a, Aralık 2022'de Riyad'ı ziyaretinde ikili görüşmelerde ve ilk kez düzenlenen Çin-Arap Devletleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesini ve ülkeler arasında pratik iş birliğinin geliştirilmesini umduklarını belirtti.

Veliaht Prens Bin Selman da Çin'in Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine desteğini takdir ettiklerini dile getirerek, Pekin'in bölgesel ve uluslararası sorunlarda merkezi ve yapıcı rol üstlendiğini, "büyük ülke" olarak sorumlu tavrını ortaya koyduğunu vurguladı.