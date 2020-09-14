Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, AB liderleri ile görüştü

ABD Başkanı Trump'ın özellikle koronavirüs salgını ve seçim çalışmaları süreçlerinde suçlamalar yönelttiği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, AB liderleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AB liderleri ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Konferansa AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Angela Merkel katıldı.

"SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI İLİŞKİ"

Çinli yetkililer toplantının samimi ve yapıcı olduğunu duyurken, görüşmede insanlığın yeni bir kavşağa geldiğini belirten Xi, koronavirüs pandemisinin uluslararası düzenin son yüzyılda görülmemiş bir hızla değişmesine sebep olduğunu belirtti.

Xi, Çin ve AB ülkelerinin, kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesi için; barış içinde ortaklaşa yaşama, dışa açılma ile iş birliği, çok taraflılık ve diyalog olmak üzere 4 noktayı savunması gerektiğini ifade etti.

"ÇİN İLE DAHA DENGELİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Çin ile daha dengeli ticari ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.