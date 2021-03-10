Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: Savaşa hazır olunmalı

Çin Devlet Başkanı ordunun savaşa hazır olma üzerine odaklanması gerektiğini ve bu yönde adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Çin’de yıllık meclis toplantıları, geçen hafta başkent Pekin’de başladı.

Devlet Başkanı Xi Jinping, Ulusal Halk Kongresi’nde (NPC) konuşma yaptı.

“HAZIR OLUNMALI”

Askeri heyetin de katıldığı toplantıda Xi, silahlı kuvvetlerin "her türlü karmaşık ve zor duruma yanıt vermeye her zaman hazır olması gerektiğini" vurguladı.

Ayrıca ordunun gelişiminin "savaşa hazır olma" üzerine odaklanması gerektiğini söyledi.

CAYDIRICILIK VURGUSU

2021'den 2025'e kadar olan yeni 5 yıllık planın ulusal savunmanın yanı sıra orduyu da güçlendirmek için iyi bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti. Söz konusu planın yüksek düzeyde stratejik caydırıcılığına vurgu yaptı.

BİLGİ VE TEKNOLOJİ BAĞIMSIZ OLMALI

Xi, Halk Kurtuluş Ordusunun "ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde koruması" gerektiğini, ayrıca askeri gelişmelerin inovasyonla yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilim ve teknolojiyi bağımsız hale getirmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ayrıca, savunmayla ilgili yeniliğin desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ASKERİ HARCAMALAR ARTACAK

Çin ordusunun modernizasyonu ABD ve Tayvan ile artan gerginlikler, Hindistan ile sınırındaki olaylar ve Güney Çin Denizi ile Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki anlaşmazlıklar nedeni ile gündeme geldi.

Bu yıl içindeki askeri harcamaların yüzde 6.8'lik oranında arttırılması hedeflendiği kaydedildi.