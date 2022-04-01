Çin Dışişleri Bakanı Vang: Kimse G20'yi bölemez

Moskova'nın G20'den dışlanması ihtimaline Pekin'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Vang, "Kimsenin G20'yi bölmeye hakkı yok" dedi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın, G20'den çıkarılabileceğine dair söylentiler artmaya başladı.

Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrası dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G8 oluşumundan dışlanmıştı.

ÇİN'DEN RUSYA'YA DESTEK

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, iddiaların ardından, Moskova yönetimini destekleyici nitelikte açıklamada bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya ülkeleri Endonezya, Filipinler, Tayland ve Myanmar’ın dışişleri bakanlarının, 31 Mart - 3 Nisan’daki Çin ziyaretleri bugün başladı. Bakan Vang, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde görüştü.

"HER ÜYE EŞİT STATÜYE SAHİP"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubunda her üyenin eşit statüye sahip olduğunu, kimsenin grubu bölmeye gücünün yetmeyeceğini belirtti.

"KİMSENİN G20'Yİ BÖLMEYE HAKKI YOK"

G20'nin makroekonomik siyasetlerin koordinasyonuna odaklanması ve siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Vang, "Tüm üyeler eşit statüdedir ve kimsenin G20'yi bölmeye hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

PEKİN'DEN MESAJ: MOSKOVA'NIN DIŞLANMASINA KARŞIYIZ

Vang'ın sözleri; Pekin'in, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından G8'den dışlanmasına benzer şekilde Ukrayna savaşı nedeniyle G20'den olası dışlanma girişimine karşı çıkabileceğinin işaretini verdi.

Öte yandan görüşmede, iki tarafın G20 kapsamında iş birliği ve eş güdümü artırma konusunda anlaştığını ifade eden Vang, Endonezya’nın 15-16 Ekim'de Bali'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ev sahipliğini başarıyla yapması için gereken desteği vereceğini vurguladı.