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    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

    Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 18:23
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    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,şöyle denildi:

    "24-26 MART'TA ÜLKEMİZE ZİYARETTE BULUNACAKLAR"

    "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir"

     

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