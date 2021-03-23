Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,şöyle denildi:

"24-26 MART'TA ÜLKEMİZE ZİYARETTE BULUNACAKLAR"

"Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir"