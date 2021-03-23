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- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.
- DHA
- 23.03.2021 - 18:23
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,şöyle denildi:
"24-26 MART'TA ÜLKEMİZE ZİYARETTE BULUNACAKLAR"
"Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir"