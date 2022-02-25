Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya'ya yaptırım, çözüm yolu değil

ABD’nin Rusya’ya yaptırımların hiçbir zaman sorunların çözümünde temel ve etkili bir yol olmadığını belirten Wang, yaptırımların önünde sonunda uygulayanlara zarar vereceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararını değerlendirdi.

Wang, 2011 yılından bu yana ABD’nin Rusya’ya karşı yüzü aşkın yaptırım uyguladığına dikkat çekerek, ancak yaptırımların hiçbir zaman sorunların çözümünde temel ve etkili bir yol olmadığını kanıtladığını belirtti.

"YAPTIRIMLAR, UYGULAYANLARA ZARAR VERECEK"

Wang, yaptırımların ilgili ülkelerin ve bölgelerin ekonomilerine ve halkın yaşamına ciddi zorluklar getirmenin yanı sıra önünde sonunda yaptırım uygulayanlara da zarar vereceğini kaydetti.

Wang, ilgili tarafların sorunun diyalog ve istişare yoluyla çözüme bağlanması için çaba harcamasını temenni ettiklerini ifade etti.

GAYRİMEŞRU TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA KARŞI ÇIKTIKLARINI BELİRTTİ

Sözcü Wang, her zaman gayrimeşru tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını ve ilgili taraflardan Ukrayna sorunu ve Rusya’yla ilişkileri ele alırken, Çin’in ve diğer tarafların meşru hak ve çıkarlarına zarar vermemesini istediklerini vurguladı.