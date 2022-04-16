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    Çin, Doğu ve Güney Çin Deniz'ine J-20 avcı uçağı konuşlandırdı

    Çin, Doğu ve Güney Çin Deniz'ine J-20 avcı uçağı konuşlandırdı

    Çin, Doğu ve Güney Çin Denizlerinde devriye gezmek için en gelişmiş savaş uçağı J-20'yi göndermeye başladı.
    • 16.04.2022 - 03:27
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz sürerken, dünyanın doğusunda aktif bir güç olan Çin'den J-20 hamlesi haberi geldi.

    Çin J-20'leri Doğu ve Güney Çin denizinde devriye görevi için görevlendirdi.

    Jetler geçen yıl halka tanıtıldı

    J-20 gizli jetinin ilk versiyonlarında Rus motorları kullanıldı, ancak o zamandan beri bunlar yerli olarak üretilen ikiz motorlarla değiştirildi.

    CNN International'ın haberine göre, jetler ilk kez geçen yıl Airshow China'da yeni Çin motorlarıyla halka gösterildi.

    Çin, Doğu ve Güney Çin Deniz ine J-20 avcı uçağı konuşlandırdı #1

    Amaç Çin'in deniz çıkarlarını daha iyi korumak

    Söz konusu devriyelerin "Çin'in hava sahası güvenliğini ve deniz çıkarlarını daha iyi korumayı" amaçladığı kaydedildi.

    Çin, geniş Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamını kendi egemen bölgesi olarak talep ediyor.

    Çin, Doğu ve Güney Çin Deniz ine J-20 avcı uçağı konuşlandırdı #2

    Uzmanlar "gözdağı" dedi

    Uzmanlar J-20'lerin konuşlandırılmasını Çin'in askeri yeteneklerine olan güveninin artması ve diğer ülkelere göz dağı vermek olduğunu ifade etti.


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