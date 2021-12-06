Çin, Ekvator Ginesi'nde askeri üs kuracak iddiası

Asya ülkesi, Ekvator Ginesi kıyısında ilk kalıcı askeri üssünü kurmaya hazırlanıyor. Biden yönetimi, üssü engellemek için devreye girdi.

Afrika kıtasındaki ülkelere borç vermesiyle bilinen Çin, şimdi de askeri açıdan genişlemenin hesaplarını yapıyor.

Pekin yönetiminin, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Ekvator Ginesi’nde daimi askeri üs kurmayı planladığı konuşuluyor.

KALICI ASKERİ ÜS

The Wall Street Journal’ın ABD istihbaratına dayandırdığı haberine göre, Çin, Ekvator Ginesi kıyısında ilk kalıcı askeri üssünü kurmak istiyor.

"ABD'YE TEHDİTLERİ ARTIRACAK"

Haberde, Çin’in askeri üs kurma planına dair detaylı bilgi verilmezken, Pekin yönetiminin Atlantik'teki askeri varlığının, bölgede ABD’ye yönelik tehditleri artıracağı yorumu yapıldı.

WASHINGTON DEVREYE GİRDİ: TEKLİFİ REDDEDİN

Ayrıca haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer’ın Ekim 2021’de Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Çin’in teklifini reddetmesi için görüştüğü iddia edildi.

ÇİN-AFRİKA İLİŞKİSİ

Afrika kıtasında ana borç veren ülke konumunda bulunan Çin, kıta ülkelerini kendisine borçlandırarak "farklı bir sömürgecilik modeli denemekle" suçlanıyor.

DÜNYANIN EN ALACAKLI ÜLKESİ

ABD merkezli William&Mary's Küresel Araştırma Enstitüsü'ne bağlı AidData verilerine göre, Çin, 2000-2017 döneminde toplamda 843 milyar dolar borç vererek dünyanın en alacaklı ülkesi konumunda bulunuyor.

Kıtayla 2019'da 208 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan Çin, Afrika'nın bu alanda en önemli ortağı olmaya devam ediyor.