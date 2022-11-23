Çin eski tip savaş uçaklarını İHA'ya dönüştürecek

Çin, Tayvan üzerindeki etkisini artırabilmek için, elinde bulunan eski tip savaş uçaklarını İHA ve SİHA'ya dönüştüreceğini bildirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinin gözdelerinden olan İHA'lar dünyada ön plana çıkmaya devam ediyor.

Öyle ki artık sahada değerli hale gelen İHA'lar, Türkiye'nin hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde öncü rolde olması, İHA'ları daha da tercih edilir yaptı.

Çin eski tip savaş uçaklarını İHA'ya dönüştürüyor

CNN Türk'ten Ceyhan Ünal'ın derlediği habere göre, Çin'in J-6, J-7, J-8 gibi eski tip savaş uçaklarını insansız hava araçlarına dönüştürdüğü bildirildi.

Gerçekleştirilen bu dönüşümün altında, olası bir savaş durumunda Çin'in Tayvan üzerinde etkili bir güç olabilmesinin yattığı da kaydedildi.

SİHA'lar, insanlı uçaklardan nispeten daha ucuz ve çok sayıda rutin görevi üstlenebilecek kapasitede. Halihazırda var olan uçakların SİHA'lara dönüştürülmesi daha da ucuz olduğu için Çin'in bu politikayı izlediği değerlendiriliyor.

Ucuz olmasının yanında SİHA'lar, insan yorgunluğundan etkilenmeyen ve kolay harcanabilir özelliklere sahip savaş araçlarıdır.

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, Çin'in eski uçaklarını silahlı insansız hava araçlarına dönüştürmesi mantıklı bir hamle olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'nin rol gösterici rolü

Türk SİHA'ları dünyada belirli bölgelerdeki çatışma alanlarında kullanıldı ve rüştünü ispatladı. Azerbaycan ve Libya'daki çatışma sahalarında boy gösteren Türk SİHA'ları, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesindeki etkin rolü nedeniyle tüm dünyada adından söz ettirdi.

Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı teknolojilerine kattığı değer tüm dünyada kabul görürken, bu alanda yapılan yeniliklerde de sıklıkla adı geçmeye başladı.

Özellikle SİHA teknolojileri üzerine çalışmalarıyla öne çıkan Türkiye, diğer dünya devletlerine bu alanda fikir ve yöntem geliştirme konusunda köşe taşı oldu.

Bu gelişmelerin ardından dünya devletleri silahlı insansız hava aracı geliştirme faaliyetlerine hız verdi. Çin'in eski uçaklarını SİHA'lara dönüştürecek olması Türkiye'nin bu alandaki öncü rolünü akıllara getirdi.