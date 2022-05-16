Çin, Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu yorumladı

Sözcü Zhao, askeri ittifaka katılma girişiminin, Pekin ile ikili ilişkilere yeni bir faktör getireceğini söyledi.

Finlandiya'nın, "Rusya tehdidi" gerekçesiyle NATO'da yer almak istemesi, Pekin'de yankılandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, mevcut durumda ortaya çıkan tabloyla ilgili açıklama yaptı.

"Sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisi..."

Sözcü Zhao, NATO'ya katılmak isteyen ülkeleri “güvenliğin bölünmezliği ilkesine uymaya” çağırdı.

Zhao, "Çin, tüm tarafların güvenliğin bölünmezliği ilkesini izleyeceğini ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisi inşa edeceğini umuyor." dedi.

"İkili ilişkilere yeni bir faktör getirecek"

Global Times'ın haberine göre, Zhao, "Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu Çin ile ikili ilişkilere yeni bir faktör getirecek." ifadesini kullandı.

Pekin yönetimi, geçmişte NATO'yu genişletme çabalarına karşı çıkıyordu.

Çinli sözcü ayrıca, "tüm tarafları Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi için koşullar oluşturmaya" çağırdı.